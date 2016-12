Privatparkplatz belegt: Mann schiebt fremdes Auto auf Straße

Mitsubishi aus Fürth blockiert Verkehr in Herzogenaurach - 01.11.2016 16:40 Uhr

HERZOGENAURACH - Ein Herzogenauracher wurde am Montag zum Autoschieber: Weil ein grauer Mitsubishi aus Fürth auf seinem Privatparkplatz stand, schob der Anwohner das störende Fahrzeug einfach mitten auf die Fahrbahn - und verschwand in seiner Wohnung.

Weil sein Privatparkplatz belegt war, wurde ein Mann zum Autoschieber. (Symbolbild) Foto: dpa



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Polizei lief das Geschehen am Montag so ab: Nachdem ein Anwohner ein anderes Fahrzeug auf seinem Privatparkplatz stehen sah, machte er kurzen Prozess. Das unversperrte Auto mit Fürther Zulassung schob er kurzerhand auf die Fahrbahn der Egerländer Straße in Herzogenaurach. Daraufhin parkte er sein Auto seelenruhig ein und ging in seine nahegelegene Wohnung.

Dass der Fürther Pkw währendessen die Fahrbahn versperrte, schien den Mann nicht zu kümmern. Laut Polizei mussten Verkehrsteilnehmer auf den Gehweg ausweichen, um an dem grauen Mitsubishi vorbeizukommen. Deshalb wurden andere Anwohner aktiv und beförderten den Wagen in den Kurvenbereich der Straße - ein Vorbeifahren sei so wieder möglich gewesen, heißt es in der Polizeimeldung. Gegen den Autoschieber wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

