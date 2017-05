Der Brückenschlag ist fast geschafft. Über den Hans-Ort-Ring in Herzogenaurach baut Puma einen gläsernen Übergang für seine Mitarbeiter vom alten in den neuen Bürokomplex. Noch bis 20. Mai kann man dem Spektakel beiwohnen. Am Freitag wurde das dritte von insgesamt vier Brückenteilen per Kran an Ort und Stelle gehievt. In acht Metern Höhe wird die Brücke auf 85 Metern Länge über die Nordumgehung führen. © Ralf Rödel