In Herzogenaurach gehen die Arbeiten für die so genannte Puma Bridge weiter. Am Freitag wurde das dritte von insgesamt vier Brückenteilen per Kran an Ort und Stelle gehievt. In acht Metern Höhe wird die Brücke auf 85 Metern Länge über die Nordumgehung führen. © Ralf Rödel