Puma hat mit Selena Gomez ein neues Aushängeschild

Kein Ersatz: Rihanna bleibt weiter Artdirector im Zeichen der Raubkatze - 24.10.2017 13:09 Uhr

HERZOGENAURACH - Selena Gomez - kreativer Kopf in Hollywood und Instagram-Star - wird das neue Gesicht vom Sportartikelhersteller Puma. Ein Hauptaugenmerk dieser Zusammenarbeit soll nun auf Sportmode für Frauen und mehr Lifestyle liegen.

Selena Gomez wird nicht nur das neue Gesicht von Puma sein, sie wird in Zukunft auch eigene Designs für den Sportartikelhersteller kreieren. © GUY AROCH



Selena Gomez wird nicht nur das neue Gesicht von Puma sein, sie wird in Zukunft auch eigene Designs für den Sportartikelhersteller kreieren. Foto: GUY AROCH



Die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Filmproduzentin Selena Gomez ist das jüngste Mitglied der Puma-Familie. "Selena passt perfekt zu unserer Marke", sagt Puma-Chef Björn Gulden. Neben ihrer Rolle als Werbegesicht wird sie künftig auch eigene Designs und Marketingstrategien für das Sportswear-Label im Zeichen der Raubkatze kreieren.

Selena (25) hat 128 Millionen Followers allein auf Instagram. Vor einem Jahr hatte sie als erster Star die Marke von 100 Millionen Followers auf diesem digitalen Kanal geknackt. Beste Voraussetzungen also, um den Herzogenaurachern zu helfen, mehr frauenspezifische Sportmode und Lifestyle auf den Markt zu bringen.

Das ist definitiv ein Teil der neuen Strategie Pumas, der Nummer vier auf dem Weltmarkt der Branche. Adam Petrick, Global Director für Brand und Marketing, unterstreicht: "Selena ist eine authentische, kreative, talentierte Persönlichkeit und schaut der Realität mutig entgegen. Sie verkörpert all das, was eine Frau heutzutage in einem Vorbild sucht."

Offener Umgang mit Lupus-Erkrankung

Erst kürzlich habe die Musikerin durch den offenen und ehrlichen Umgang mit ihrer Lupus-Erkrankung gezeigt, wie stark sie sei. Über die kommenden Projekte mit der neuen Markenbotschafterin sagte er: "Sie wird nicht nur unsere Marke repräsentieren, sondern wird auch dabei helfen, die Arbeit im Frauensegment zu definieren und zu verbessern."

Gomez leidet an der Autoimmunkrankheit Lupus und musste sich als Folge ihrer Krankheit einer Nierentransplantation unterziehen. Lupus leitet sich von der lateinischen Bezeichnung für Wolf ab. Früher kam es vor, dass die Krankheit entstellende Narben im Gesicht hinterließ. Heute ist die Gefahr gering.

Weiterhin ein starkes Aushängeschild bleibe die Sängerin Rihanna, Artdirector bei Puma, sagt Konzernchef Gulden. "Rihanna entscheidet selbst, wie viel Zeit sie auf ihre Puma-Kollektion verwendet. Momentan ist sie sehr erfolgreich mit ihrer Kosmetik-Linie unterwegs. Unsere Designer sind entzückt, mit ihr zusammenzuarbeiten." Die zusätzliche Kooperation Pumas mit Selena habe nichts mit Rihanna zu tun.

Auch in seinem Kerngeschäft kann der Sportartikelhersteller zufrieden sein: Sportschuhe und Accessoires haben auch im dritten Quartal den Aufschwung weiter beflügelt. Der Gesamtumsatz wuchs rasch um rund 13 Prozent.

Angela Giese