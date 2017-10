Radlerin kollidiert in Höchstadt mit Auto

Polizei sucht Zeugen für Unfall An der Schwedenschanze - 19.08.2017 18:00 Uhr

HÖCHSTADT - Am Kreisverkehr An der Schwedenschanze ist es am Freitag gegen 19.35 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Radlerin und einem Auto gekommen.

Die Radlerin befuhr am Freitagabend die Straße An der Schwedenschanze Richtung Kreisverkehr, der Autofahrer wollte aus dem Kreisverkehr in die Straße einbiegen.

Im Bereich der Bushaltestelle An der Schwedenschanze stießen beide zusammen. Die Radlerin stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die PI Höchstadt/Aisch sucht Zeugen, Telefon (09193) 6394-0.

