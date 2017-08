Die "Troglauer Buam" aus der Oberpfalz heizten dem Publikum beim Rockabend auf der Weisendorfer Kirchweih ordentlich ein. Mit Hits wie "Haberfeldtreiber" und "Highway to Hell" brachten sie das Festzelt am Donnerstagabend zum Beben. Viele Besucher kamen ganz traditionell in Dirndl und Lederhose.