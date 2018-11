Rezelsdorf: Brand schnell gelöscht

Im Kamin hatten sich Ablagerungen entzündet - vor 21 Minuten

REZELSDORF - In Rezelsdorf ist am Freitagnachmittag in einem Wohnanwesen ein Kamin in Brand geraten. Vier Feuerwehren eilten zum Brandort.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Rezelsdorf, Weisendorf, Oberreichenbach und Herzogenaurach fuhren zum Brandort. Der Brand konnte daher schnell gelöscht werden. Der 47-jährige Hausbewohner blieb unverletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Reste von Brandablagerungen hatten sich im Kamin entzündet. Ein Schornsteinfeger nahm die Feuerstätte nach den Löscharbeiten wieder ab.