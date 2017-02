Schaeffler: Brand war schnell gelöscht

Herzogenaurach: Niemand wurde verletzt - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Im Schaeffler-Werk in Herzogenaurach hat am Donnerstag in den Mittagsstunden eine Absauganlage Feuer gefangen.

Symbolbild Foto: Kronau



Die Werksfeuerwehr hatte den kleinen Brand jedoch schnell unter Kontrolle, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

nn