Schlammschlacht und Co.: Der Samstag bei Open Beatz

Regenwetter konnte den Besuchern jedoch nicht die gute Laune verderben - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Beim Open Beatz-Festival am Samstag goss es den ganzen Tag wie aus Kübeln. Schnell verwandelte sich das Festgelände in einen Matsch-Acker. Das tat der guten Stimmung bei den Besuchern allerdings keinen Abbruch. Sie feierten in Gummistiefeln und Regenponcho feucht-fröhlich weiter.

Bilderstrecke zum Thema Der Samstag bei Open Beatz: Schlammschlacht par excellence Während am Freitag noch kurze Shorts und Sonnenbrille am Festivalgelände Pflicht waren, mussten sich die Besucher am Samstag gegen jede Menge Wasser wappnen. Weil es den ganzen Tag regnete, glich der Festplatz einem Matschfeld. Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch. Die Festivalfans tanzten einfach mit Gummistiefeln vor der Bühne.



