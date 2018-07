Zwischenzeitlich kam nach dem Treffer zum 1:1 Jubel beim Public Viewing im Club der Kroaten in Herzogenaurach auf, doch am Ende sollte es im Finale gegen Frankreich nicht zum WM-Titel reichen. Trotz der Niederlage war die Stimmung bei den Fans gut.

Eine Doppelgarage in Herzogenaurach hat am Sonntagnachmittag Feuer gefangen - warum, ist bislang noch unklar. Vieles deutet jedoch auf einen technischen Defekt an einem Gerät in der Garage selbst hin.