Schwer verletzt: Motorradfahrer kollidiert frontal mit Pkw

Weil das Vorderrad blockierte, geriet das Zweirad in den Gegenverkehr - 18.07.2017 11:11 Uhr

WEISENDORF - Am Montagabend geriet ein 63-jähriger Mann aus Heßdorf mit seinem Motorrad in Weisendorf in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Opel Corsa zusammen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 18.35 Uhr fuhr der Heßdorfer mit seinem Motorrad der Marke MZ mit Beiwagen auf der Erlanger Straße in Richtung Großenseebach. Kurz vor dem Weisendorfer Ortsausgang blockierte das Vorderrad, wodurch das Gespann nach links in den Gegenverkehr kam. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Dachsbach konnte mit seinem Opel Corsa nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Gespann.

Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in die Chirurgie nach Erlangen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der insgesamt 15.000 Euro beträgt. Sowohl das Auto als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Das Zweirad wird nun auf technische Mängel untersucht. Die Erlanger Straße wurde durch die Feuerwehr Weisendorf gesperrt, welche die Fahrbahn von den auslaufenden Betriebsstoffen reinigen musste.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sha