Hier ging es nicht um sportliche Höchstleistungen: Die Pfarrei Hannberg rechnet mit Einnahmen in fünfstelliger Höhe, die alle an die Partnerpfarrei in Uganda gehen werden. Das Geld soll der Kirchengemeinde Busagula mit ihren rund 20.000 Einwohnern dabei zu helfen, ihren Bürgern ein menschenwürdiges Dasein aus eigener Kraft bieten zu können. © Hans von Draminski