So grandios war das Herzogenauracher Altstadtfest

Sommerwetter lockte die Massen in die Stadt - vor 2 Minuten

HERZOGENAURACH - Eine Hauptqualität des Herzogenauracher Altstadtfests: Man trifft immer Menschen, die man genau ein Jahr nicht mehr gesehen hat – ob aus Wolfsberg, Sainte Luce oder Hauptendorf. Und so machten sich die Massen am Wochenende auf den Weg in die Innenstadt zur 42. Ausgabe, die vom Wetter so richtig verwöhnt wurde. Wir haben alle Bilder:

Die Bilder zur Eröffnung am Freitag:

Bilderstrecke zum Thema Livemusik und Ballons: Altstadtfest in Herzogenaurach eröffnet Drei Tage traditionelles Handwerk, internationale Spezialitäten und jede Menge Volks- und Rockmusik: Am Freitag feierten die Herzogenauracher den Auftakt ihres Altstadtfests. Für die musikalische Untermalung sorgten der Piranha Social Club und die Parforcehorn-Bläser.



Alle Bilder vom Altstadtfest am Samstag:

Bilderstrecke zum Thema Der Samstag auf dem Herzogenauracher Altstadtfest Gut besucht war das Altstadtfest am Samstagnachmittag. Bei bestem Wetter ließen die Gäste sich musikalisch und kulinarisch nach Strich und Faden verwöhnen. Hier sind die Bilder.



Das war am letzten Tag des Altstadtfestes los:

Bilderstrecke zum Thema Sonne pur am Sonntag: Altstadtfest in Herzogenaurach boomt Gekonnt ist gekonnt: Unser Fotograf hat sich am Sonntag auf dem Altstadtfest ausgetobt und tolle Motive vor die Linse bekommen. Herausgekommen sind stimmungsvolle Bilder eines tollen Festtages. Enjoy!



NN