Sohn randaliert in Elternwohnung und verschiebt Ölofen

34-Jähriger war betrunken - Wohnung völlig verqualmt - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Am Samstagmorgen randalierte ein 34-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern in Herzogenaurach. Die Polizei musste den aggressiven Mann bändigen. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr war der 34-Jährige offenbar mit seinen Eltern in Streit geraten. Die hatten die Polizei zur Hilfe gerufen, da der Sohn in der Wohnung randalieren und die Möbel zerlegen würde.

Als die Streife eintraf, bot sich ihr im Wohnzimmer ein Bild der Verwüstung. Zusätzlich hatte der volltrunkene Mann zwischenzeitlich in seiner Rage einen Ölofen verschoben. Dabei hatte sich ein Rohr gelöst und die Abgase die ganze Wohnung verqualmt.

Die Beamten überwältigten den Mann schließlich, da er sowohl seine Eltern als auch die Polizisten versucht hatte anzugreifen.

Er wurde wegen Eigen- und Fremdgefährlichkeit und seiner starken Alkoholisierung ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

