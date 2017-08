Kräftige Beats, Bungee-Jumping am See und hochsommerliche Temperaturen: Beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach zieht auch 2017 wieder tausende begeisterte Fans elektronischer Musik an. Am Donnerstag und Freitag legten Acts wie Mashd'n Kutcher, Felix Kröcher oder Boris Brejcha auf - und verwandelten die Festivalbesucher in einer Partymeute. © Berny Meyer