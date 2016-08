Bei den Temperaturen hatten einige ganz schön zu kämpfen: Richtig heiß war es am Sonntag beim Aurachtallauf in Herzogenaurach. Höhepunkt war der Hauptlauf über zehn Kilometer.

Mit dem Musical "Dankbar - 10 Aussätzige werden geheilt" lassen junge Künstler biblische Geschichten lebendig werden. In nur fünf Tagen haben talentierte Kids 12 eingängige Songs und Theaterszenen geprobt und schließlich am Samstag ein grandioses Musical auf die Bühne der Erbrachtalhalle in Wachenroth gebracht. Das Publikum ließ sich von der Lebensfreude der 70 Stimmwunder anstecken und begab sich zurück in die wundersame Zeit um Jesus Christus.