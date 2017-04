"Spring Break" Herzogenaurach: Hier gibt's die Bilder

Das musikalische Kneipenfestival lockte wieder zahlreiche Besucher - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Egal ob Irish Folk, Reggae oder Heavy Metal: Beim Herzogenauracher "Spring Break"-Kneipenfestival am Samstag blieben keine Musikwünsche unerfüllt. Mit dem Shuttle Bus konnten die Besucher von Lokal zu Lokal fahren und sich der musikalischen Facettenreichheit hingeben. Die Bilder gibt es hier.

Am Samstag tourten wieder zahlreiche Besucher durch die Bar- und Kneipenszenerie in Herzogenaurach. Der Grund dafür war das Spring-Break-Festival in Herzogenaurach. In neun Lokalitäten gaben sich wieder diverse Bands und Musiker die Ehre, um das Feiervolk mit facettenreicher Musik zu unterhalten.