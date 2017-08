Städtla und Region kommen im Weihersbach zusammen

Auftaktwochenende für Sommerkirchweih: Samstagabend "Appendix" auf der Bühne - 08.07.2017 16:38 Uhr

HERZOGENAURACH - Der erste Kirchweihabend im Weihersbach, ein heißer Sommerabend, gehörte den "Rebellen": Sie waren die erste Kapelle, die die Kirchweihgäste des 66. Sommervergnügens seit Bestehen mitunter mit einiger Lautstärke unterhielt.

Besucher aus der Umgebung, aber auch die internationalen Mitarbeiter der Firmen in der Region, genossen die ersten Maßen Bier und die vielfältigen Speisen. Optisch mehr präsent als in den Vorjahren sind heuer Sicherheitskräfte auf der Kirchweih, ein Konzept, das schon beim Altstadtfest zum Tragen kam. Am Samstagabend spielt die Band Appendix, der Sonntagfrüh gehört den Ehemaligen und anschließend ist wie jedes Jahr die Stadtjugendkapelle zu hören. Der Klassiker „Motion Sound“ steht am Mittwoch auf dem Plan.



-eke Nordbayerische Nachrichten