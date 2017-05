Streit in Herzogenaurach artet in Massenschlägerei aus

40 Menschen musste die Polizei am Ende auseinander bringen - vor 21 Minuten

HERZOGENAURACH - Erst gerieten nur zwei Streithähne aneinander - am Ende waren es 40. Eine lautstarke Diskussion von zwei Menschen auf offener Straße artete am Donnerstagabend in Herzogenaurach in eine Massenschlägerei aus.

Die Zeppelinstraße in Herzogenaurach war am Donnerstagabend um 19.15 Uhr Ort einer Massenschlägerei, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Zunächst waren laut Polizei nur zwei Personen auf offener in Streit geraten. Doch schnell erhielten die Kontrahenten jeweils tatkräftige Unterstützung. Als die Polizei eintraf, waren zwölf Personen in die handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt.

Mehrere Personen erlitten dabei erhebliche Blessuren. Ein 27-jähriger Mann mischte sich in das Streitgespräch ein und schlug einer weiteren Person mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer schlug zurück. Am Ende zählte die Polizei einen Leichtverletzten, der sich selbst in ärztliche Behandlung begab, sowie zwei Verletzte, die zur vorsorglichen Behandlung ins Krankenhaus nach Erlangen gebracht wurden.

Bis zum Ende des Streits waren laut Polizei nahezu 40 Personen anwesend. Die Beamten waren mit vier Streifen angerückt, um die Auseinandersetzung beenden zu können.