StUB: Herzogenauracher wandern die Trassen ab

Zwei Varianten sind derzeit im Gespräch - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zwei Varianten, ein Ziel: Rund 100 Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch zwei Trassenvorschläge abgelaufen, die die Stadt-Umland-Bahn (StUB) in ein paar Jahren durch Herzogenaurachs Innenstadt nehmen könnte. Das Ziel in beiden Fällen: Endstation am alten Bahnhof.

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Begehung teil



Rund 100 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Begehung teil Foto: Anja Hinterberger



Eingeladen hatte der StUB-Zweckverband. Motiv: die Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig einzubinden und deren Ideen oder Kritik einzusammeln. Zum anderen: Der Zweckverband will möglichst offen und frühzeitig kommunizieren, wohin die StUB-Reise gehen könnte.

Zu den Detailfragen: siehe Bildergalerie

