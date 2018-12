Tiere, Feuerwehr, Müll: Stadt bereitet sich auf Silvester vor

HERZOGENAURACH - Rund 250 000 Euro geben die Menschen in Erlangen-Höchstadt jährlich für Silvesterfeuerwerk aus. Doch nicht jeder freut sich über die Böllerei: Tierschützer, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Mitarbeiter des Bauhofes haben zum Start in das neue Jahr einiges zu tun. Die Experten geben Tipps, wie Sie möglichst sicher und unfallfrei feiern können.

Das Silvesterfeuerwerk 2017 über den Dächern von Herzogenaurach. Foto: Andreas Brandl



Für Thomas Kotzer beginnt Silvester am Freitag um 7.30 Uhr. Dann öffnet Schreib- und Spielwaren Ellwanger seine Türen. Wenig später strömen die ersten Kunden in das Geschäft am Herzogenauracher Marktplatz. "Der erste Verkaufstag ist immer der stärkste", weiß der Geschäftsführer. Und die Nachfrage ist groß. Viele haben ihr Feuerwerk bereits vorbestellt, erklärt Kotzer.

Der Trend ist in diesem Jahr klar: "die Kunden kaufen meistens nur zwei oder drei Teile, das sind dafür aber die größten", verrät er. Schon am Donnerstagmittag, wenige Stunden nachdem der Silvesterverkauf offiziell gestartet ist, waren die kiloschweren Raketen-Batterien ausverkauft. Mit rund 60 Euro sind sie das teuerste Feuerwerk im Laden. "Im Vergleich zu einer einzelnen Rakete ist die Wirkung schon besonders", so Kotzer. "Außerdem ist es natürlich viel bequemer und weniger Arbeit."

Er selbst ist – passenderweise – ein richtiger Feuerwerk-Fan. "Ich bin voll im Stimmungsbild und schaue mir gerne mal die neuesten Sachen an." von seinem Balkon aus kann er genau sehen, was den Herzogenaurachern in diesem Jahr am besten gefällt.

Ein Echter Geheimtipp für Silvester

Ein echter Geheimtipp sind für ihn Wunschraketen. In sie wird ein Zettel mit einer Bitte gesteckt, die sich im neuen Jahr erfüllen soll. Das sei besonders bei jungen Paaren beliebt. Und wenn es nicht klappt mit dem Wunsch? "Wenn sie die Rakete wiederfinden und zurückbringen, erhalten sie ihr Geld zurück", scherzt Kotzer.

Rainer Weber und seine Kollegen würden wohl nur einen Wunsch auf die Rakete schreiben: Dass der Alarm in dieser Nacht nicht losgeht. Das Handy hat Weber auch an Silvester immer griffbereit. "Wir haben eine kleine Bereitschaft für den Abend festgelegt", erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach.

Diese Tipps der Feuerwehr sollten Sie beachten

Immer wieder müssen Feuerwehr und Rettungsdienst wegen Bränden und Verletzungen ausrücken. "Wichtig ist, wirklich nur Raketen und Böller zu kaufen, die auch zugelassen sind", so Weber. Sicher ist nur Feuerwerk, dass die Kennzeichnung BAM-PI oder BAM-PII plus Zahl der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung beziehungsweise das CE-Zeichen inklusive Registrierungsnummer trägt.

Wer einzelne Raketen abschießt, sollte auf einen sicheren Stand achten. Sektflaschen sind als Abschussrampe beliebt, sie nur auf den Boden zu stellen, reicht aber nicht: "Man stellt sie am besten in einen leeren Bierkasten", erklärt der Feuerwehrkommandant. Wer böllern möchte, sucht sich dafür große, freie Plätze. Dort ist die Gefahr, dass Feuerwerk Brände verursacht, geringer. Trotz aller Vorsicht, sollen sich Silvester-Fans den Spaß nicht kaputt machen lassen, findet er. "Ein bisschen was gehört schon dazu, vor allem wegen der Kinder", sagt Weber. "Aber ich bin niemand, der von 11 bis 3 Uhr durchgehend Böller hoch lässt, 20 Minuten Feuerwerk reichen doch völlig aus."

Richtige Vorbereitung für gestresste Haustiere

Schon das sind Doris Pfeiffer 20 Minuten zu viel. Wenn sie könnte, würde die Tierschützerin das Feuerwerk ganz abschaffen. "Das ist wie mit dem Rauchen", erklärt sie. Die Menschen wüssten, dass es schädlich ist, machen es aber trotzdem. "Haustierbesitzer sollten ihrem Liebling ein ruhiges, dunkles Plätzchen zurecht machen, von dem aus das Tier das Leuchten der Raketen nicht sehen kann", rät das Vorstandsmitglied des Herzogenauracher Tierschutzvereines.

Einen Fehler sollte man dabei aber unbedingt vermeiden: "Sprechen Sie nicht in einem mitleidsvollen oder beunruhigtem Ton mit Ihrem Hund", mahnt Pfeiffer. Das verstöre das Tier nur noch mehr, weil es davon ausgeht, dass etwas mit Herrchen oder Frauchen nicht stimme. Wer möchte, kann auch beruhigende Duftstoffe, die es in Fachgeschäften zu Kaufen gibt, im Raum versprühen.

Hunderte Vögel sterben, weil sie in Panik geraten

Durch den Feuerwerks-Lärm leiden aber nicht nur die Tiere im Haus. "In jeder Silvesternacht sterben Hunderte Vögel und Wildtiere, weil sie durch die Raketen in Panik geraten", erklärt sie. "Die Tiere müssen denken, dass die Welt untergeht." Deshalb bittet Pfeiffer eindringlich, nicht in der Nähe von Wäldern zu feiern. "Das Leid für die Tiere bedenken viele leider nicht, die Hauptsache ist, dass es laut kracht."

Am Neujahrstag gibt es für Haustierbesitzer noch keine Entwarnung, da einige noch am Tag danach die letzten Böller zünden. Außerdem müssen Gassi-Geher vorsichtig sein, da auf den Straßen noch Müll liegt, den Hunde fressen könnten.

Bauhof beginnt um sechs Uhr morgens

Dass das nicht passiert, dafür sorgen Friedrich Bayer und seine Kollegen vom Herzogenauracher Baubetriebshof. Sie stehen auf, wenn die ausdauernsten Feiernden gerade in ihre Betten fallen. Um 6 Uhr morgens werden sie am 1. Januar unterwegs sein, um Spuren der Nacht zu beseitigen. Mit einer Tour ist die Arbeit kaum zu schaffen. "Mit drei bis vier Kollegen, die sich am Neujahrstag opfern müssen, kümmern wir uns als erstes um das Grobe", erklärt Bayer. Sprich: Leere Feuerwerks-Batterien, Flaschen und Kartons. Danach wird die Stadt mit der Kehrmaschine wieder besenrein gemacht. Der Trend weg von der einzelnen Rakete zur Batterie freut den Leiter der Stadtgärtnerei. "Dadurch haben wir weniger kleines Zeug auf der Straße."

Eines fällt ihm dabei auf: In den kleineren Gemeinden und Ortsteilen würden die Menschen ihren Müll selbst aufsammeln, die Herzogenauracher verlassen sich da lieber auf ihren Bauhof. "Es wäre super, wenn das hier in der Stadt auch funktionieren würde, aber das wird wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleiben. Immerhin: Am ersten Januarmorgen sind die Leute besonders freundlich. "Viele, denen wir begegnen, bedanken sich für unsere Arbeit", freut er sich.

