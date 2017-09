Diesen Tag haben viele Kinder herbeigesehnt: den ersten Schultag. In der Carl-Platz-Schule in Herzogen war es wie in den anderen Grundschulen ein besonderer Tag.

Ein junger Lkw-Fahrer war am Montag auf der Straße zwischen Dondörflein und Herzogenaurach zu schnell unterwegs. Die Folge: Der Anhänger überschlug sich und die teure Baumaschine blieb völlig zerstört auf dem Dach liegen. Doch das war noch nicht alles, am Ende stand einer hoher Schaden zu Buche.

Für die Vereine ist es das "schönste Fest im Aischgrund": Am Wochenende feierten die Höchstadter ausgelassen ihr Altstadtfest. Dies fand bereits zum 33. Mal statt. Vor dem Zelt am Marktplatz war kein Durchkommen mehr, als am Samstagabend die "Musiggfabrigg" in großer Besetzung die Bühne eroberte.