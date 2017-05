Trichterwolke über Herzogenaurach sorgt für Wirbel

HERZOGENAURACH - Am Samstagmittag bot sich den Herzogenaurachern ein bizarres Bild über ihnen. Während eines kurzen Gewitters bildete sich am Himmel ein gigantischer Wolkenrüssel gen Boden. Und es blieb nicht bei dem einen Wolkentrichter. Doch um welches Phänomen es sich jeweils genau handelte, wird noch geprüft.

Michael Block schoss aus seiner Wohnung in Herzogenaurach dieses eindrückliche Foto von der Trichterwolke am Samstagmittag. Foto: Michael Block



Gleich drei Wolkentrichter sorgten am Samstagmittag rund um Herzogenaurach und Höchstadt für Furore. Gegen 11.35 Uhr bildete sich solch ein Trichter über Herzogenaurach. Kurz darauf um 12.10 Uhr sichteten viele Menschen erneut ein ähnliches Phänomen über Hemhofen.

NN-Leser Michael Block hielt mit der Kamera drauf, als er um 12.41 Uhr in seiner Wohnung in Herzogenaurach ebenfalls einen Wolkentrichter beobachtete. "Es war gespenstisch", sagt der 32-Jährige. "Von oben bildete sich ein Rüssel und verband sich mit einem weiteren Rüssel, der von unten kam."

Doch handelte es sich bei den Trichtern tatsächlich um Tornados - wie in den sozialen Netzwerken gemutmaßt wird - oder doch nur um eine Windhose? Der Hobbymeteorologe Michael Kolb betreibt die Facebookseite "Wetter und Unwetter Netzwerk Franken - Verein" und hat die Phänomene analysiert. Bei der ersten Sichtung um 11.35 Uhr über Herzogenaurach handelte es sich laut Kolb um eine Trichterwolke, also einer Vorstufe zum Tornado. "Funnel" wird dieses Phänomen auch von Experten genannt.

Interessanter wird es bei den anderen beiden Wolkenformationen. "Bei dem Wolkentrichter in Hembach handelt es sich um einen Tornadoverdachtsfall, da dieser laut Photograf für 50 - 60 Sekunden Bodenkontakt hatte." Zur Zeit wird unter anderem von Meteorologe Thomas Saevert noch geprüft, ob es sich dabei tatsächlich um einen Tornado handelte. Saevert ist Tornado-Experte und betreibt die Webseite www.tornadoliste.de.

Vereinzelt soll es laut Augenzeugen zu Aufwirbelungen am Boden gekommen sein, steht auf Saeverts Webseite. "Untersucht wird das Phänomen anhand von Radarbildern und an Ort und Stelle mithilfe von Augenzeugen, ob eventuelle sichtbare Zugspuren vorhanden sind", sagt Kolb. "Solange da keine gesicherten Erkenntnisse sind gilt es nur als Tornadoverdachtsfall."

Sollte auch der Wolkentrichter, den Hobbyastronom Michael Block fotografiert hat, längere Zeit Bodenkontakt gehabt haben, würde es sich ebenfalls um einen Tornado handeln.

Tornados sind Wolkenwirbel, die sich bis zum Boden erstrecken. Sie werden je nach Intensität in der Fujita-Skala kategorisiert. Ein Tornado der Stufe 0 hinterlässt nur leichte Schäden wie abgebrochene Äste. F6 entspricht der stärkste, jemals gemessene Tornado in Oklahoma. Dort erreichte er am 3. Mai 1999 Geschwindigkeiten bis zu 529 km/h.

Mitglieder des Modellflugzeug-Clubs Herzogenaurach hielten mit diesem Video die Trichterwolke über Herzogenaurach fest:

Am Donnerstag und am kommenden Wochenende könnten solche Phänomene am Himmel erneut auftreten. Dann treffen Kalt- und Warmfront wieder aufeinander. Feuchte, Wärme, energiereiche Luft, aufsteigende Luftmassen und Windverwirbelungen sind laut Michael Kolb die idealen Zutaten für solche Wolkentrichter.

Am Sonntag beobachteten viele Menschen in Franken ein ebenso faszinierendes Wetterphänomen. Eine sogennante "Roll Cloud" zog über Franken hinweg.

Sie haben die Trichterwolke über Herzogenaurach und Hemhofen ebenfalls mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Kamera abgelichtet? Schicken Sie uns gerne Ihr Bild per Mail oder via Facebook. Wir bauen eine Bildergalerie mit Ihren Motiven. Bitte geben Sie auch an, wo Sie das Foto gemacht haben und um welche Uhrzeit.

