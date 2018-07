Neun verschiedene Chöre demonstrierten am Samstag ihre Klangvielfalt in der Kirchenburg Hannberg. Einige Gesangsformationen kamen aus dem Landkreis, so beispielsweise aus Heßdorf, Röttenbach oder Erlangen.

Bei schönstem Wetter sind etliche Fans am Mittwoch voller Spannung zum Public Viewing nach Herzogenaurach gekommen - und wurden bitter enttäuscht. Mit einem 0:2 ist die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 historisch schon in der Vorrunde gescheitert. Bei so manchen Besucher halfen am Ende selbst Drei im Weckla und ein kühles Helles nicht über die Enttäuschung hinweg.