Unbekannter reißt Alleebaum in Herzogenaurach aus

Polizei bittet um Zeugenhinweise - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Übermut, Wut oder einfach einen Energydrink zu viel getrunken? Ein Alleebaum in Herzogenaurach musste jedenfalls dran glauben. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Allee am Fußweg zwischen der Rudolf-Dassler-Straße und der Hans-Maier-Straße in Herzogenaurach ist seit vergangener Woche um einen Baum ärmer. Den hat ein bisher Unbekannter herausgerissen und in die Aurach geschmissen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um dem Baumfrevler auf die Spur zu kommen. Hinweise unter der Telefonnummer: 09132/78090.