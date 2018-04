Unbekannter zündet Auto in Großenseebach an

Fahrzeug wurde zuvor offenbar mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet - vor 52 Minuten

HERZOGENAURACH - Ein Brandstifter hatte es in der Nacht zum Samstag offenbar auf einen Pkw in der Hauptstraße in Großenseebach abgesehen. Einem Autofahrer fiel das brennende Fahrzeug auf einem Grundstück auf, er alarmierte sofort die Feuerwehr. Auch ein Anwohner reagierte schnell und verhinderte so Schlimmeres.

Laut Angaben der Polizei fuhr um 0.40 Uhr ein Zeuge die Hauptstraße in Großenseebach entlang und bemerkte dabei die Flammen. Auf einem angrenzenden Grundstück stand ein brennendes Auto. Er verständigte sofort Polizei und Feuerwehr. Ein Nachbar kam hinzu und versuchte den Wagen zu löschen, was ihm mit der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Großseebach schließlich auch gelang.

Die Polizei stellte vor Ort Ermittlungen an und konnte an mehreren Stellen am Auto eine brennbare Flüssigkeit nachweisen. Dies legt laut Polizei den Verdacht auf Brandstiftung nahe. Zum entstandenen Schaden ist nichts bekannt.

Die Erlanger Polizei sucht nun nach Zeugen, die gegen 0.40 Uhr verdächtige Personen am Tatort gesehen haben oder andere Bemerkungen gemacht haben. Wer Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 091121123333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

