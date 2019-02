Verletzt: Unfall mit 7-jähriger Radlerin in Herzogenaurach

Lohhofer Straße: Mädchen touchierte mit Fahrrad Pkw - vor 27 Minuten

HERZOGENAURACH - Am Freitagmorgen ist es in der Lohhofer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer 7-jährigen Fahrradfahrerin gekommen, als das Mädchen mit ihrem Fahrrad in Richtung Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Str. fuhr und zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Symbolbild Fahrradunfall. © www.colourbox.com



Symbolbild Fahrradunfall. Foto: www.colourbox.com



Sie touchierte mit ihrem Lenker die linke Fahrzeugseite und den linken Außenspiegel eines 75-Jährigen, der mit seinem Pkw verkehrsbedingt warteten musste und kam dabei zu Fall. Das Mädchen wurde durch den

Sturz leicht verletzt und wurde zur Behandlung durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.