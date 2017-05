Video: Das passiert, wenn eine Katze einen Spatenstich crasht

Woher das Tier kam und wer der Besitzer ist, ist unklar - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Spatenstiche können unglaublich langatmig sein. Nicht aber, wenn plötzlich eine Katze auftaucht. So geschehen bei der Zeremonie für die neue Kita an der Herzo Base in Herzogenaurach. Besonders Pfarrerin Nina-Dorothee Mützlitz hatte es dem Tier angetan.

