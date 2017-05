Viel zu laute Musik: Mann hält Anwohner in Dörflas wach

DÖRFLAS - Die Nachbarn eines Musikliebhabers in Dörflas mussten am frühen Mittwochmorgen auf ihren Schlaf verzichten. Der Mann beschallte nämlich das komplette Dorf lautstark mit insgesamt fünf Stereoanlagen. Nach der dritten Verwarnung durch die Polizei wurde es den Beamten zu bunt. Sie griffen hart durch.

Gegen 3.45 Uhr begann die Tortur für die Anwohner in Dörflas bei Aurachtal. Ein Mann versorgte dort die komplette Umgebung lautstark mit Musik. Eine Dreiviertelstunde ertrugen die Nachbarn den Lärm mitten in der Nacht. Als gegen 4 Uhr morgens immer noch keine Ruhe eingekehrt war, riefen sie das erste Mal die Polizei. Die Beamten versuchten den Musikliebhaber "im Guten" zu überreden, auf die Beschallung zu verzichten. Allerdings mit wenig Erfolg, denn um 7 Uhr ging ein erneuter Hilferuf der Nachbarn ein.

Diesmal wurden die Beamten deutlicher: Sollte der Mann die Musik nicht leiser stellen, würden sie die Anlage sicherstellen.

Lange hielt die Ruhe aber nicht an. Gegen 8.30 Uhr rückte die Polizei ein drittes Mal in Dörflas an. Die Anwohner beschwerten sich, dass die Musik wieder eine unerträgliche Lautstärke erreicht hätte.

Da der Mann die Bitten, Belehrungen und Appelle der Beamten abermals nicht beachtete, griffen diese hart durch. Sie beschlagnahmten insgesamt fünf Musikanlagen und übergaben sie an die Gemeinde Aurachtal. Diese entscheidet nun, wann der Mann die Geräte wieder zurückbekommt. Außerdem erwartet den Störenfried eine Anzeige wegen beharrlicher Störung der Anwohner und Nachbarn.

