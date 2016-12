Vom Bremspedal gerutscht und dabei BMW gerammt

23-Jähriger verursachte mindestens 12.000 Euro Schaden in Herzogenaurach - 08.11.2016 14:33 Uhr

HERZOGENAURACH - Beim Versuch, mit seinem Auto auszuparken, rutschte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer in Herzogenaurach mit seinem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal und fuhr prompt einen BMW an.

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr hat ein 23-jähriger Fahrer eines grauen Mercedes beim Ausparken am Olympiaring in Herzogenaurach einen BMW gerammt. Der junge Mann wollte rückwärts aus einer Parkbucht heraus fahren und rutschte mit dem Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal ab.

Dabei rammte er den BMW derart, dass bei diesem die Radaufhängung brach. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

