Die Fahr- und Reitsportfreunde Niederlindach tragen auf ihrer Anlage an diesem Wochenende die fränkischen Meisterschaften im Fahren aus. Während am Freitag bei der Dressur Genauigkeit und Präzision gefordert waren, ging es am Samstag bei den Geländeprüfungen heiß her.

Kräftige Beats, Bungee-Jumping am See und hochsommerliche Temperaturen: Beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach zieht auch 2017 wieder tausende begeisterte Fans elektronischer Musik an. Am Donnerstag und Freitag legten Acts wie Mashd'n Kutcher, Felix Kröcher oder Boris Brejcha auf - und verwandelten die Festivalbesucher in einer Partymeute.