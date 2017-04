Vor dem „Rabatz“ in Herzogenaurach Rabatz gemacht

Schlägerei nach Wiedereröffnung - vor 56 Minuten

HERZOGENAURACH - Rabatz im Rabatz: Bei der Wiedereröffnung des Jugendhauses „Rabatz“ ist es zu einer Schlägerei zwischen zwei alkoholisierten jungen Männern gekommen. Dabei trugen beide mehr oder weniger starke Blessuren davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Rund 150 Feierwillige kamen am Freitagabend um bei der Wiedereröffnung des Jugendclubs „Rabatz“ dabei zu sein. Die Veranstaltung selbst verlief dabei friedlich, danach kam es allerdings zu unschönen Szenen. Ein Streit zwischen einem 20-jährigen- und einem 28-jährigen Besucher mündete sogar in eine handfeste Schlägerei, bei der beide Kontrahenten Verletzungen davontrugen.

Während der 20-jährige Erlanger auf einem Tisch medizinisch erstversorgt werden sollte zeigte er sich aggressiv und schlug um sich. Dabei erwischte er einen der eingesetzten Polizeibeamte der Wache Herzogenaurach im Gesicht, der ebenfalls verletzt wurde. Der 20-Jährige konnte schließlich zur Räson gebracht werden und wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung gebracht. Sein Kontrahent musste ebenfalls im Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikte eingeleitet.