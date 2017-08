Während Open Beatz: Hund im Auto zurückgelassen

Diverse weitere Vergehen rund um das Festival - 23.07.2017 10:46 Uhr

POPPENHOF - Tausende Fans elektronischer Musik haben in den letzten Tagen beim Open-Beatz-Festival gefeiert. Für die Polizei bedeutete dies viel Arbeit - auch, weil sie einen Hund aus einem Pkw befreien musste.

Das Fahrzeug mit spanischer Zulassung war durch die Sonne und die sommerlichen Temperaturen stark aufgeheizt, als die Sicherheitskräfte vor Ort einen Hund im Auto bemerkten. Der Vierbeiner konnte befreit werden und wurde daraufhin von der Polizei versorgt, bis der Besitzer ermittelt wurde.

Bei einem 18-Jährigen stellten die Beamten Betäubungsmittel fest und verwiesen ihn daraufhin vom Festivalgelände. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu. Am Abend beleidigte zudem ein stark alkoholisierter 21-Jähriger die Einsatzkräfte mit seinem Mittelfinger. Der mit 2,3 Promille stark angetrunkene Mann wurde wegen Beleidigung angezeigt.

Kräftige Beats, Bungee-Jumping am See und hochsommerliche Temperaturen: Beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach zieht auch 2017 wieder tausende begeisterte Fans elektronischer Musik an. Am Donnerstag und Freitag legten Acts wie Mashd'n Kutcher, Felix Kröcher oder Boris Brejcha auf - und verwandelten die Festivalbesucher in einer Partymeute.