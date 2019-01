Wasserrohrbruch verwandelt Straße in Eisfläche

Polizei sperrte Kreuzung mit Hilfe der Feuerwehr in alle Richtungen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Aus bisher ungeklärter Ursache ging am Freitagabend in Herzogenaurach eine Hauptwasserleitung zu Bruch. 2000 Bürgern wurde bis auf Weiteres die Trinkwasserversorgung abgestellt. Durch die Minustemperaturen verwandelte sich das heraussprudelnde Wasser schnell zu einer eisglatten Fläche.

Am späten Freitagabend verwandelte ein Wasserrohrbruch in Herzogenaurach im Kreuzungsbereich Zum Flughafen / Ringstraße die Straße in eine eisglatte Fläche. Die Hauptwasserleitung ging aus bisher ungeklärter Ursache zu Bruch. Die Polizei sperrte mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach die Kreuzung in alle Richtungen. Die Herzo Werke waren schnell vor Ort, um die Wasserzufuhr über die umliegenden Schieber zu stoppen.

Knapp 2000 Bürgern wurde bis auf Weiteres die Trinkwasserversorgung abgestellt, teilte die Polizei vor Ort mit. Ein Bauunternehmen wurde mit der Behebung des Schadens beauftragt.

eli