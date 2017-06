Weisendorf: Stich in den Autoreifen

Rad verlor während der Fahrt die Luft - vor 1 Stunde

WEISENDORF - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Erst während der Fahrt bemerkte der Lenker eines Pkw, dass jemand an einem der Reifen seines BMW manipuliert hatte.

Ein schwarzer BMW der 5er-Reihe, der zwischen Donnerstagnacht und Freitagfrüh auf dem Stellplatz vor einer Garage in der Neustadter Straße in Weisendorf abgestellt, war, ist mutwillig beschädigt worden.

Während der Fahrt mit dem Pkw bemerkte der Fahrer ein seltsames Fahrverhalten, was auf einen fast platten Reifen an der Hinterachse zurück zu führen war. Die Überprüfung in einer Fachwerkstatt ergab, dass mit einem unbekannten Gegenstand in die Reifenflanke gestochen worden war, was zum Austritt der Luft führte.

Glücklicherweise ist es trotz der Fahrbeeinträchtigung nicht zu einem Unfall gekommen. Die Polizei Herzogenaurach hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Wer Angaben zur Aufklärung der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Herzogenaurach unter Telefon (09132) 78090 zu melden.