Wilde Jagd durch die Neuhauser Flur

TSV lädt zum 4. Sommerbiathlon — Startplätze sind auf 100 beschränkt - vor 33 Minuten

NEUHAUS - Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art weit und breit – und nur noch knapp ein Monat verbleibt dem Organisationsteam des TSV Neuhaus für die Vorbereitung der vierten Auflage des Aktiv & Vital Sommerbiathlons.

Ein ruhiges Händchen haben nach flottem Lauf — darin liegt die Kunst beim Neuhauser Sommerbiathlon. © Anestis Aslanidis



Dieser originelle Wettkampf findet zur Sportlerkirchweih des TSV am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr statt und geht über 3,2 Kilometer Laufen, dann erfolgt ein Schießen (Distanz 22m) mit der Sportarmbrust in einem Steinbruch im Haderholz, anschließend wird auf der gleichen Strecke zurückgelaufen zum Sportgelände des TSV.

Insgesamt werden nur 100 Startplätze vergeben, denn mehr Teilnehmer würden die Veranstaltung unnötig verlängern. Gestartet wird jeweils blockweise, immer vier Personen gemeinsam im Abstand von drei Minuten. Somit werden Wartezeiten beim Schießen so gut wie egalisiert. Es wird neben der herkömmlichen Einzelwertung eine Teamwertung geben.

Laut Willi Wahl, bei dem die Fäden für diese Veranstaltung zusammenlaufen, „sind die groben Vorbereitungsaufgaben alle bereits erledigt. Nun geht es noch ans Feintuning. Ich bin mir ganz sicher, dass wir den Aktiven wieder eine ganz besondere Veranstaltung bieten werden. Die Veranstaltung ist sowohl für ambitionierte Sportler sowie alle Hobbysportler konzipiert, der Spaß und die Freude an der Bewegung sollten dabei im Vordergrund stehen und nicht nur die Leistung“.

Nähere Informationen und Anmeldung auf der Homepage des TSV Neuhaus unter www.tsvneuhaus.de Wichtig ist, dass jeder Teilnehmer bei der Anmeldung eine realistische Laufzeit über die Strecke von 10 Kilometern mit angibt. Aufgrund dessen wird dann die Einteilung in den dementsprechenden Startblock vorgenommen.