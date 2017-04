Wir suchen die schönsten Osterbrunnen

Schicken Sie uns Bilder aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Da sind sie wieder, die Osterbrunnen: die geschmückten Prachtbrunnen sind ein Magnet für Einheimische wie Touristen. Wir sammeln die schönsten Osterbrunnen in einer Bildergalerie - mit Ihrer Hilfe.

Kinder aus dem Kindergarten in Großenseebach schmücken den Osterbrunnen in ihrem Ort. © Roland Huber



Falls gerade der Brunnen fehlen sollte, der vor Ihrer Haustür steht oder den Sie auf jeden Fall in unserer Bildergalerie sehen möchten, dann schicken Sie uns ein Foto an: redaktion-herzogenaurach@pressenetz.de oder per Nachricht an unsere Facebookseite.

Bitte schicken Sie uns mit dem Bild auch einen kurzen Text mit folgenden Infos:

Wo steht der Brunnen?

Wer hat den Brunnen geschmückt?

Wie lange ist er geschmückt?

Gibt es eine besondere Geschichte zu diesem Brunnen?

Alle Bilder bauen wir in eine Bildergalerie, die Sie auf unserer Onlineseite ansehen können.