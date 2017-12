Zu viel Hasch in Keksen: Herzogenauracher kapituliert

21-Jähriger greift selbst zum Teigroller, vertut sich aber bei den Mengen - 29.10.2017 17:22 Uhr

HERZOGENAURACH - Ob Gras wirklich zum Rezept gehört? Am Samstagabend griff ein 21-Jähriger aus Herzogenaurach selbst zum Teigroller und backte Kekse mit Haschisch. Der Konsum der hausgemachten Plätzchen aber war weniger genüsslich als erwartet.

Die Polizei spricht von einer "nicht ganz üblichen Zutat": Ein 21-Jährige mischte am Samstagabend zu viel Hasch in seinen Keksteig - und fühlte sich nach dem Genuss der Plätzchen unwohl. "Eine medizinische Versorgung war von Nöten", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann gab an, die Drogen aus medizinischen Gründen zu benötigen. Das nahm die Polizei dem 21-Jährigen aber nicht ab. Sie konfiszierte die Kekse und den Rest Haschisch, den der junge Mann gebunkert hatte.

