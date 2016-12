Zwei Promille: 52-Jährige reißt Weisendorfer aus dem Schlaf

Eine Frau stellt sich mit ihrem Auto quer - Ein Reifen platzte - 17.11.2016 13:04 Uhr

WEISENDORF - Einen Knall und lautes Motorengeräusch ließen Anwohner in der Neustadter Straße in Weisendorf am Mittwochabend um 23.20 Uhr aufhorchen. Eine Frau stand mit ihrem Pkw quer in der Straße.

Nach Polizeiangaben war eine 52-jährige Frau vermutlich gegen eine Bordsteinkante gefahren, so dass der linke Vorderreifen des Autos platzte. Bei der Fahrerin wurde ein Alkoholwert von 2,04 Promille festgestellt, der Führerschein ist erstmal weg. Laut Polizei entstand kein weiterer Schaden.

