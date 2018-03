In der Aula und Turnhalle der Wilhelm-Pfeffer-Förderschule in Herzogenaurach fand eine ganz besondere Veranstaltung für insgesamt 30 Kindern aus zehn Schulen statt. Sie alle verbindet ihr Handicap: Kommunikationsstörungen. Beim siebten Talker-Treffen konnten die Schüler die neuste Technik ausprobieren und sechs verschiedene Workshops besuchen, wie beispielsweise den "Schönheitssalon".

Die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach feierte am Samstagabend in der Puma-Rudolph-Dassler-Halle ihr 150-jähriges Bestehen. Nach einem Festkommers ging es in einem Fackelzug zum Feuerwehrhaus, dort wurde anschließend ein Zapfenstreich zelebriert.