Zweimal Totalschaden

Viel kaputtes Blech nach einem Auffahrunfall - 16.07.2017 06:00 Uhr

HERZOGENAURACH - Am Freitagnachmittag kam es auf dem Hans-Ort-Ring zu einem Auffahrunfall mit zwei total beschädigten BMW der 5er-Baureihe.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Beide Fahrzeugführer, ein 20-Jähriger aus Weisendorf und ein 18-Jähriger aus Ipsheim, waren in Richtung Erlangen unterwegs und wollten nach links in Richtung Haundorf abbiegen. In der irrigen Annahme, dass sein Vordermann noch bei Gelblicht an der Ampel abbiegen würde, beschleunigte der Ipsheimer seinen Wagen um ebenfalls noch abzubiegen.

Als der Weisendorfer dann aber doch anhielt, konnte der Ipsheimer seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr derart heftig auf, dass an beiden BMW Totalschaden entstand und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.



Während der 18-Jährige unverletzt blieb, zog sich sein Vordermann ein HWS-Trauma zu.

nn