Heuschnupfen-Saison: Richtiges Putzen gegen Pollen

MÖNCHENGLADBACH/BONN - Im Frühling und Sommer haben Allergiker wahrlich nichts zu lachen: Die Pollen sind wieder unterwegs. Auch im Haus sorgen sie für Probleme – gerade auch beim Putzen. Dem kann allerdings entgegen gewirkt werden.

Nicht alle erfreuen sich an der Blütenpracht, die der Frühling bringt. Etwa 12 Millionen Menschen haben in Deutschland mit Heuschnupfen zu kämpfen. © Bodo Marks/dpa



Wenn der Hasel blüht, gibt es für zahlreiche Menschen wieder Grund zum Niesen: Die Pollensaison hat dieses Jahr offiziell begonnen. Allergiker müssen aktuell vor allem im südlichen Landesteil mit den Pollen von Hasel und Erle kämpfen.

Um dem Brennen der Augen und dem Jucken des Gaumens vorbeugen zu können, gibt es neben einem Pollen-Frühwarnsystem, das eine Erlanger Behörde entwickelt hat, auch eine andere Möglichkeit:

Pollenallergiker sollten darüber nachdenken, Fensterschutzgitter anzubringen, die die Pollen effektiv fernhalten. Auch sollten sie wie alle Atemwegsallergiker regelmäßig putzen. "Im Hausstaub sammeln sich nicht nur der Kot von Milben, sondern eben auch Pollen oder Schimmelpilzsporen", erklärt Heike Behrbohm von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe in Bonn.

Fürs Lüften und Fensterputzen eignen sich Uhrzeiten, in denen die Pollenbelastung draußen möglichst gering ist. "In der Stadt besteht die höchste Pollenbelastung zwischen 18 und 24 Uhr, die niedrigste zwischen 6 und 8 Uhr", sagt Torsten Zuberbier, Vorsitzender der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. "Auf dem Land verzeichnen wir die höchste Pollenbelastung zwischen 4 und 6 Uhr, die niedrigste zwischen 18 und 24 Uhr."

Millionen Menschen in Deutschland betroffen

Etwa 12 Millionen Menschen haben in Deutschland mit Heuschnupfen zu kämpfen. Das sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel ihre Beschwerden noch wachsen lassen wird.

Der Heuschnupfen bereitet Allergikern nicht nur verstopfte Nasen, verquollene Augen und kratzende Hälse: Auch die Leistungsfähigkeit wird durch die Pollen stark eingeschränkt. Dies kriegen aktuell vor allem Gymnasiasten zu spüren: In nur wenigen Wochen absolvieren deutschlandweit die Schüler der 12. und 13. Klassen ihre Abiturprüfungen. Für diejenigen von ihnen, die an einer Pollenallergie leiden, kann es dann aufgrund ihrer Allergie schnell zu einer schlechteren Note kommen.

Denn durch die Mischung aus Allergiesymptomen und den eingenommenen Medikamenten werden die Betroffenen in der Pollenhochzeit teilweise extrem in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Dies zeigten jetzt Untersuchungen in Großbritannien. Neben der Allergie selbst führen nämlich auch die eingenommen Medikamente zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit während Prüfungen.

Hyposensibilisierung als dauerhafte Lösung

Mit einer Hyposensibilisierung können Heuschnupfen geplagte Menschen ihrer Allergie langfristig entgegenwirken. Bei dem Therapieverfahren handelt es sich um die einzige Behandlung, die direkt bei der Ursache einer Allergie ansetzt. Wer rechtzeitig vor der Pollensaison mit der Therapie beginnt, kann schon im ersten Jahr mit einer Verbesserung seiner Symptome rechnen.

Mehr Informationen zur Hyposensibilisierung gibt es unter www.allergiecheck.de.

dpa/ mch