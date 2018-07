Heute wird das Urteil in der V-Mann-Affäre gesprochen

Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen für fünf der sechs Angeklagten - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Beging Mario Forster jahrelang Straftaten für die Bandidos – als Spitzel des Landeskriminalamts? Seit November sitzen sechs Spitzenbeamte vor Gericht, weil sie ihn zu Straftaten angestiftet haben sollen: Heute erwartet sie ihr Urteil.

Aufwendig wurde im Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt: Das LKA schleuste einen V-Mann bei der Rockergruppe "Bandidos" ein – die Frage ist, ob die Beamten die kriminellen Machenschaften ihres Spitzels deckten oder gar unterstützten. © Daniel Karmann/dpa



Jeden Sonntagabend läuft in der ARD ein Krimi, der ein Stück Polizeiwirklichkeit zeigen soll – und häufig kriegen die Kommissare von irgendeinem Ganoven (den der Kommissar bei anderer Gelegenheit mal laufen ließ) einen tollen Tipp – und wie immer endet der "Tatort" nach knapp 90 Minuten mit der Festnahme des Täters und wir Zuschauer gehen beruhigt zu Bett.

Wie es wirklich ist, wenn die Polizei versucht, mit Hilfe von V-Leuten hinter die Kulissen der organisierten Kriminalität zu blicken, war seit November in der 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth in einem aufwendig geführten Prozess zu erleben. Drei Jahre wurde zur V-Mann-Affäre des LKA ermittelt, 11.000 Seiten umfassen die Akten, 36 Tage wurde verhandelt, 52 Zeugen und zwei Sachverständige gehört. Gezeigt hat sich vor allem eines: V-Männer schaffen mehr Probleme, als sie lösen. Aber von vorne.

Das LKA ihm auch einen Mercedes

Wer ist Mario Forster? "V" steht für Vertrauen, aber V-Mann Mario Forster (51), so betonten vor allem die Anwälte, sei in Wahrheit eine Person, der man nicht trauen kann. 2009 schleuste das LKA den 14-fach vorbestraften, bulligen Mann mit der Glatze im Regensburger Chapter der Bandidos ein. Er trat als Amberger Nachtclubbetreiber auf und wollte für Geld spionieren. Allein dies macht das Geschäft mit V-Leuten wie ihm suspekt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Geschichten aufgebauscht werden – nur um Honorar zu erhalten.

Das LKA heuerte ihn an und zur perfekten Maskerade kam eine Harley-Davidson, das LKA leaste ihm auch einen Mercedes, damit kutschierte er den Präsidenten der Regensburger Bandidos durch die Gegend.

Die Rockerkriminalität: Die Rockerkriminalität grassierte in jenen Jahren, die Abteilung Organisierte Kriminalität verwendete einen großen Teil ihrer Kapazitäten, um die Banden zu beobachten. Der Bayerische Verfassungsschutz spricht heute von 1500 Rockern in Bayern, und davon, dass Kriminalität zur Identität dieser Gruppen gehört. Ein Spitzel wie Forster war viel wert – aber war dieser eingeschmuggelte Fuchs wild genug, um mit den Wölfen zu heulen?

Später, als er aufgeflogen war, behauptete Forster, Todesangst vor den Rockern ("Gott verzeiht, die Bandidos nicht") zu haben – doch vor Gericht lieferten Zeugen ein anderes Bild: Er dealte und lieferte den Bandidos Frauen, das LKA sah dabei angeblich zu – Beweise gibt es dafür keine. Er sei "der wildeste, der wahnsinnigste von allen" gewesen, versicherte ein Oberpfälzer Schrotthändler im Zeugenstand. Der Mann machte Geschäfte mit den Rockern, nur mit Forster, der heute anders heißt, wollte er nichts zu tun haben. Selbst der damalige Bandidos-Präsident nannte ihn "die kriminellste Person, die er kennt". Forster ein Fuchs, der mit den Wölfen heult? Nach der Beweisaufnahme wirkt er eher wie ein Wolf, der (unter dem Deckmäntelchen des LKA-Spitzels) in der Schafherde der Bandidos sein Unwesen trieb.

Angeklagte sind Kriminalhauptkommissare

Regelwerk für Spitzel: V-Leute müssen unterschreiben, dass sie auch im Dienst des Staates keine Straftaten begehen dürfen. In Dienstvorschriften wird erklärt, wie mit V-Leuten umgegangen wird, wie sie entlohnt werden. Ein Regelwerk, das den Staat im Glauben wiegt, alles im Griff zu haben. Aber das stimmt nicht. Eine pikante These kam vom Ex-Bandidos-Chef: Seine Gang hätte ohne Forsters Geld ihre Dinger nie drehen können. Sollte dies zutreffen, hätte erst das LKA Straftaten ermöglicht. Übertrieben?

Man muss sich nur an die V-Leute in der Neonazi-Szene erinnern. Im Kampf gegen Rechtsextreme bezahlte der Verfassungsschutz den vielen Neonazi-Spitzeln viel Geld – und finanziete so den Aufbau der NPD in einigen Bundesländern. Das Ergebnis ist bekannt: 2003 scheiterte ein erster Verbotsanlauf gegen die NPD, weil der Verfassungsschutz bis in die NPD-Spitze hinein Informanten hatte.

Spitzenbeamte des LKA: Noch gehören die sechs Angeklagten zum Besten, was das LKA bietet – sie sind Kriminalhauptkommissare, Erste Hauptkommissare und Kriminaldirektoren. Einer von ihnen leitete die Ermittlungen gegen Bernie Ecclestone und die Sonderkommission zur Aufarbeitung des Oktoberfestattentats von 1980. Ein anderer war mit 100 Mitarbeitern im Kosovo stationiert und ermittelte im Kampf gegen Drogen. Sie alle sind seit zwei Jahren bei vollen Bezügen vom Dienst freigestellt – und wenn die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft folgen und gegen fünf der Beamten Freiheitsstrafen verhängen, sind diese ihren Beamtenstatus los.

Er spielte ein doppeltes Spiel

Die Ankläger sind überzeugt, dass die Beamten des LKA das illegale Treiben ihres V-Mannes mindestens deckten. Aus rechtlicher Sicht ist dies keine Sekunde erlaubt – das Legalitätsprinzip fordert, dass die Strafverfolgungsbehörden, liegen Anhaltspunkte für eine Straftat vor, von Amts wegen einschreiten. Will die Polizei kriminalistische List einsetzen, muss sie geplante Straftaten überwachen. Doch: Man muss kein Kriminaler sein, um zu ahnen, dass man, will man an Hintermänner und echte Verbrecher herankommen, kleine Fische lieber schwimmen lässt – und beobachtet, ob sich dickere Beute nähert.

Das Dilemma: Als V-Mann durfte Forster als kostümierter Rocker keine Straftat begehen – wie glaubwürdig dies in Rockerkreisen wirkt, kann sich jeder ausmalen. Aber für Forster war dies vielleicht gar kein Dilemma. Er spielte, auch dies zeigen Beweise, ein doppeltes Spiel: Die Tankrechnungen für den geleasten Mercedes ließ er sich doppelt bezahlen, vom LKA und den Rockern. Widersprüchlich auch seine Angaben zu einem angeblich geplanten Schmuggel antiker Münzen von Tunesien nach Deutschland: Um die Rocker zu beobachten, will er auf Anweisung des LKA nach Tunesien geflogen sein, später sprach er von einer Urlaubsreise. Eine aufgebauschte Story, um sich einen Urlaub auf Staatskosten zu erschleichen?

Bandido-Präsident nahm nicht an Coup teil

Fahrt nach Dänemark: Die Anklage wirft einigen Polizisten vor, Forster im September 2011 zu einem Diebstahl von Minibaggern in Dänemark regelrecht angestiftet zu haben, anschließend sollen sie vertuscht haben, dass sie einen Schritt zu weit gingen. Übrigens nahm der Bandido-Präsident an dem Coup nicht teil – er und seine Sicherheitsfirma wurden an jenem Wochenende gebraucht, Papst Benedikt XVI. war zu Besuch.

Offen ist, ob Forster die Beamten über seinen wahren Plan im Unklaren ließ – seine Informationen kamen nur spärlich. Wieder ein doppeltes Spiel, um von dem Coup zu profitieren?

Eine Quelle wird geschützt: Auf der Rückfahrt von Dänemark wurde Forster von Amberger Kripo-Beamten festgenommen – um den Spitzel nicht zu verbrennen, setzte ihn der Einsatzleiter auf freien Fuß. Doch das LKA informierte er nicht. Die belastenden Indizien verschwieg die Amberger Kripo dem LKA ebenso wie dem damaligen Amberger Oberstaatsanwalt. Und dieser verfügte, dass Forster freigelassen wird. Er bekam sogar seine drei Handys wieder ausgehändigt. Das Eis, auf dem sich die Amberger bewegten, war (und ist noch immer) dünn.

Falschaussagen vor Gericht: Forster beging Straftaten zu seinem Vorteil, stopfte sich die Taschen mit dem Geld des LKA voll – so die Version der Verteidigung. Die Sicherheitsbehörde deckte Straftaten und servierte einen V-Mann ab, als er nichts mehr nützte, meinen die Ankläger: Deshalb hätten einige der Beamten sogar falsch ausgesagt, als Forster nach dem Dänemark-Coup wegen eines Drogendelikts vor dem Landgericht Würzburg landete.

Nun waren auch die damaligen Richter als Zeugen gefragt, eine Erinnerung an den Prozess haben sie nicht mehr. Fest steht nur: Für die damalige Verurteilung von Mario Forster spielten die Zeugenaussagen der Polizisten keine Rolle. Das Verfahren wird heute um 11 Uhr im Saal 627 fortgesetzt.

Ulrike Löw