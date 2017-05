Hexan-Lkw drohte zu explodieren: A9-Autohof geräumt

Ladung des Lkw drohte wegen starker Hitzeeinstrahlung in Brand zu geraten - vor 1 Stunde

BERG - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren und Rettungsorganisationen sowie der Polizei kam es am Samstagnachmittag am Autohof in Berg an der A9 (Landkreis Hof). Ein dort abgestellter Gefahrguttransporter drohte durch starke Hitzeentwicklung in Brand zu geraten. Die Einsatzkräfte mussten den kompletten Autohof räumen.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war nötig, um der brenzligen Lage Herr zu werden. © NEWS5 / Fricke



Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war nötig, um der brenzligen Lage Herr zu werden. Foto: NEWS5 / Fricke



Gegen 16.15 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle in Hof der Notruf ein. Es bestand die Gefahr, dass die in einem Sattelauflieger in mehreren Tanks befindliche, leicht entzündbare Flüssigkeit Hexan in Brand gerät.

Der Lkw stand auf dem Parkplatz und war direkt der extremen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region sowie sämtliche verfügbaren Streifenbesatzungen der Polizei begaben sich umgehend zum Einsatzort. Als erste Maßnahme mussten die auf dem Autohof Berg rastenden Fahrzeuge und Personen den Platz verlassen, teilte die Polizei mit.

Bilderstrecke zum Thema Explosionsgefahr bei Lkw: Rasthof in Berg evakuiert Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste am Samstagnachmittag den Autobahnrasthof in Berg (Landkreis Hof) an der A9 räumen. Ein Gefahrguttransporter, der dort abgestellt war, drohte zu explodieren. Die Ladung im Inneren hatte sich aufgrund der Wärme zu sehr aufgeheizt.



Zudem forderten die Einsatzkräfte die Besucher eines angrenzenden Spielcasinos und der Tankstelle auf, die Gebäude und den Autohof zu verlassen. Die nahegelegene A9 und die Ortschaft Berg waren von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen.

Relativ schnell gelang es den Spezialisten der Feuerwehr die Temperatur, der mit dem Gefahrgut befüllten Behälter, nach und nach zu senken und diese zu entlüften. Allerdings konnten die Einsatzkräfte erst um 21 Uhr Entwarnung geben.

Rund 200 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Spezialist für Gefahrgutrecht der Verkehrspolizei Bayreuth kam zum Einsatzort und überprüfte, ob der Fahrer des Lkw gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen verstoßen hatte. Der Auflieger wurde bis zu einer weiteren Begutachtung der Ladung auf einem Gelände der Gemeinde Berg abgestellt.

Der Autohof Berg war am Abend wieder ohne Einschränkungen nutzbar. Zur Bewältigung der Gefahrenlage waren in der Spitze annährend 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.