Hier gibt's Erdbeeren zum Selbstpflücken in der Region

Saison für die rote Frucht hat begonnen - Karte mit allen Infos

NÜRNBERG - Erdbeeren schmecken gleich noch besser, wenn man sie selbst gepflückt hat. Unsere Karte zeigt Ihnen eine Auswahl von Erdbeerfeldern zum Selbstpflücken in Mittelfranken und der Oberpfalz.

Ein Klick auf die Erdbeere zeigt weitere Infos zum Erdbeerfeld.

Falls die Karte nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

Ihre Lieblingsfeld ist nicht aufgelistet? Dann schicken Sie uns eine Mail oder schreiben Sie uns eine Nachricht via Facebook. Bitte geben Sie entweder eine genaue Adresse oder die Geokoordinaten für das Feld an (diese erhalten Sie, wenn Sie auf beispielsweise auf GoogleMaps eine Pinnandel an den Ort setzen, wo sich das Feld befindet). Wenn der Betreiber eine eigene Homepage hat, dann schicken Sie uns bitte auch den Link.

Sie haben ein tolles Erbeerrezept? Dann freuen wir uns über Ihr Rezept - am besten mit Bild! Via Mail oder Facebook.