Hier gibt's Weihnachtsbäume aus der Region mit Bio-Siegel

Karte verschafft Überblick - Verschiedene Siegel garantieren Herkunft und gesundes Wachstum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dreißig Millionen Weihnachtsbäume werden in den kommenden Wochen allein in Deutschland verkauft. Das ist so viel, dass die Fichten und Tannen entweder von weit her auch nach Franken gebracht werden müssen oder dass Chemie nachhilft, damit die Bäumchen so schnell wie möglich wachsen. Dass es auch anders geht, zeigt unsere Karte.

Weihnachtsbäume kaufen - das geht auch umweltbewusst: Einfach für einen Baum entscheiden, der in der Region gewachsen ist und vielleicht sogar noch mit einem Bio-Siegel versehen ist. © Carsten Rehder/dpa



Seit ein paar Jahren macht ein Wort auch kurz vor der Adventszeit die Runde: Pestizide. Chemie also, mit Hilfe derer die Christbäume möglichst schnell und unkompliziert gedeihen, die über den Regen aber auch im Boden und in Gewässern versickern und die in den Bäumen steckt, auch dann noch, wenn wir sie uns ins Wohnzimmer holen.

Um den hohen Bedarf zu decken, müssen viele Bäume auf riesigen Plantagen gezogen und außerdem von weit her geholt werden, was vielerorts Monokultur und lange Transportwege bedeutet.

Wem es nicht egal ist, unter welchem Christbaum an Heilig Abend die Geschenke liegen, der kann auch umweltbewusster einkaufen. Auf unserer Karte finden Sie Anbieter von Weihnachtsbäumen, die hier in der Region herangewachsen sind (rotes Symbol). Viele Landwirte achten dort längst auf Nachhaltigkeit. Außerdem bietet so mancher an, sich den Baum auf der Plantage selbst auszusuchen und zu schlagen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, achten Sie zum Beispiel auf das PEFC-Siegel (Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen), das nachhaltige Waldwirtschaft garantiert, oder auf das FSC-Siegel (Forest Stewardship Council), wordurch garantiert wird, dass keine Pestizide und keine mineralischen Düngemittel eingesetzt wurden. Das FSC-Zeichen versichert zudem, dass vorrangig heimische Baumarten angepflanzt und regelmäßig kontrolliert wurden. Oft weisen Anbieter ihre Bäume zudem mit dem Zeichen "original regional" aus.

Darüber hinaus sehen Sie auf der Karte auch, wo Bäume mit einem Bio-Siegel wie dem von Demeter, Bioland , Naturland oder Bioland verkauft werden (grünes Symbol). Diese Bäume wachsen nicht auf Plantagen, sondern nach streng kontrollierten Richtlinien in Wäldern auf. Kunstdünger und Pestizide sind dort verboten.

Fehlt ein Anbieter aus der Region oder einer, der Bäume mit Bio-Siegel verkauft? Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de. In vielen Baumärkten und Gartencentern werden übrigens auch zum Teil Christbäume aus der Region angeboten.

