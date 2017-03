Hilfe für Kranke: Würzburger Professor erhält Leibniz-Preis

Ein Laborbesuch beim RNA-Experten und Hoffnungsträger - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Für den Biochemiker und RNA-Experten Jörg Vogel läuft es gerade wie am Schnürchen. Am Mittwoch bekam er für seine Arbeiten den renommiertesten deutschen Forschungsförderpreis, den Leibniz-Preis, verliehen. Wir erklären, was Vogel genau macht, und wieso das bahnbrechend ist.

Bekam am Mittwoch den Leibniz-Preis: Professor Jörg Vogel von der Universität Würzburg. Foto: Christine Thurner



DNA, RNA, Protein - diese Dinge kennt man aus dem Biologie-Unterricht. Seit einiger Zeit rückt vor allem die RNA (Ribonukleinsäure, englisch: Ribonucleic acid) ins Rampenlicht, an der auch Jörg Vogel forscht, den wir kürzlich in seinem Labor an der Universität Würzburg besucht haben.

In den Laboren des Würzburger Instituts wird erforscht, welche Rolle kleine RNA-Moleküle in den Zellen spielen. Foto: Merkert/IMIB



Für den Hype um die RNA gibt es zwei Gründe: Zum einen die Erkenntnis, dass RNA-Moleküle weitaus mehr Funktionen haben als man dachte. Zum anderen der technische Fortschritt, der erst gezeigt hat, dass es zig RNA-Klassen gibt. Vor allem kurze RNA-Stücke galten lange als unwichtiger Müll, der eben in der Zelle anfällt. "Man hat solche sogenannten regulatorischen RNAs lange unterschätzt" sagt Vogel. Er war einer der ersten, die ihre Bedeutung erkannten und entschlüsselten. Mittlerweile weiß man, dass kleine RNAs zahllose Geschehnisse in der Zelle regeln.

Sie kurbeln die Herstellung bestimmter Proteine an oder schalten sie ab, sie fördern das Zusammenspiel der vielen Zellprotagonisten oder grätschen dazwischen. Je besser die Wissenschaftler solche regulatorischen Kräfte der RNAs verstehen, desto größer sind die Chancen, dass diese Erkenntnisse zu neuen Medikamenten auf RNA-Basis führen können.

Tatsächlich gibt es schon ganz konkrete Erfolge. Einen echten Durchbruch hat man bei einer Erbkrankheit, der spinalen Muskelatrophie, erreicht, bei der Kinder oft schon im Kleinkindalter sterben. Bei ihnen fehlt wegen eines defekten Gens ein wichtiges Protein. Es schützt normalerweise die Nervenstränge, die für Bewegungen, aber auch für das Atmen und Schlucken unersetzlich sind.

In einer US-Studie konnte bei erkrankten Babys über wiederholte RNA-Injektionen ein Ersatzgen aktiviert und somit das defekte Protein ersetzt werden. Die Kinder wurden dadurch nicht geheilt, aber ihr Zustand normalisierte sich. Da viele schwere und seltene Erkrankungen solche Gendefekte als Ursache haben, sind RNA-basierte Medikamente ein vielversprechender Ansatz.

Christine Thurner

