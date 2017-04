143 in Allersberg und Heideck zu schnell

ALLERSBERG/HEIDECK - Die Polizei hat am Dienstag in Allersberg und Heideck Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Einer fuhr mit 40 Kilometern pro Stunde zu viel in die Radarfalle.

Symbolbild © Archiv / colourbox.com



An der Kontrollstelle an der Allersberger Südumgehung wurden 855 Fahrzeuge gemessen. 54 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. 37 kommen mit einer Verwarnung davon, gegen 17 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den „Spitzenreiter“ erwartet außerdem ein Fahrverbot, er war bei erlaubten 100 mit 145 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Die zweite Kontrollstelle war in der Nürnberger Straße. Hier wurden von den 706 gemessenen Fahrzeugen 16 beanstandet, 14 mit einer Verwarnung, zwei mit einem Bußgeld. Der Schnellste hatte die erlaubte Geschwindigkeit von 50 um 26 Kilometer pro Stunde überschritten.

Am Nachmittag wurde in der Bahnhofstraße in Heideck Tempo 50 überwacht. Von den 1765 Fahrzeugen, welche die Kontrollstelle durchfahren haben, mussten 73 beanstandet werden, es gab 65 Verwarnungen und acht Anzeigen. Der Schnellste war mit 81 Kilometern pro Stunde unterwegs.

