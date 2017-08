3,2,1 - Frühschoppen! Burgfestwahnsinn in Hilpoltstein

Festzelt füllt sich morgens um 7 Uhr in Sekundenschnelle - 07.08.2017 07:37 Uhr

HILPOLTSTEIN - Auch bei der 90. Ausgabe des Hilpoltsteiner Burgfestes ist der Frühschoppen am Montag wieder das Highlight - anders lässt es sich nicht erklären, dass sich das Festzelt um 7 Uhr morgens binnen Sekunden (!) füllt. Das Video zum Wahnsinn.

Ab 9.30 Uhr sorgen "Sepp und die Steigerwälder Knutschbär'n" für Stimmung im Festzelt und schon zweieinhalb Stunden vorher erreicht das Hauen und Stechen um die besten Plätze seinen Höhepunkt. Sobald das Zelt geöffnet wird, stürmen die Menschen ins Innere, werfen sich mit ihrem Oberkörper auf Tische und "reservieren" sich und ihren Freunden so Bänke.

Bilderstrecke zum Thema

Von leer auf voll in wenigen Sekunden - das Festzelt beim Burgfest in Hilpoltstein sah sich am Montagmorgen zum Frühschoppen einem wahren Besucheransturm ausgesetzt. Wir haben die Bilder aus dem Party-Epizentrum.