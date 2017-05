30 Meter weit geschleudert: Radler schwer verletzt

Sprinter fuhr auf Rad auf - 43-Jähriger musste in Klinik gebracht werden - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Als ein 40-Jähriger am Mittwochmorgen mit seinem Sprinter in Richtung Weinsfeld unterwegs war, entdeckte er ein Reh am Fahrbahnrand. Von dem Tier abgelenkt, übersah er einen vor ihm fahrenden Radler und erfasste ihn mit dem Transporter - mit fatalen Folgen.

Laut Angaben der Polizei fuhr der 40-Jährige am Mittwochmorgen mit seinem Sprinter auf der Staatsstraße zwischen Offenbau und Weinsfeld. Der Polizei erklärte er, dass er während der Fahrt ein Reh am linken Fahrbahnrand habe. Doch während er das Tier beobachtete, übersah er den 43-jährigen Radfahrer, der vor seinem Transporter auf der Straße unterwegs war.

Mit seinem Fahrzeug erfasste er den Radler, der etwa 30 Meter weit in einen Acker geschleudert wurde. Mit schweren Verletzungen blieb der 43-Jährige dort liegen. Sofort wurde der Mann in das Klinikum Nürnberg-Süd gebracht. An Rad und Sprinter entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

